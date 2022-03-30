Samsung убрала букву "Z" из названия своих смартфонов в странах Балтии
Фото: Samsung изменила названия своих смартфонов (gettyimages)
Из названия складных смартфонов компании Samsung убрана буква "Z". Изменения затронули рынки трех европейских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITC.UA.
На территории стран Балтии изменились названия флагманских смартфонов компании Samsung. Телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 теперь продаются без буквы "Z" в названии. Компания не выступила с публичным заявлением, однако изменения появились в онлайн-магазинах Samsung.
При этом на территории США и других стран Европы смартфоны продаются под старым наименованием.
Напомним, что ранее Samsung объявил о прекращении поставок телефонов и чипов в Россию.
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