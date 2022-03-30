Samsung прибрала букву " Z " з назви своїх смартфонів в країнах Балтії
Фото: Samsung змінила назви своїх смартфонів (gettyimages)
З назви складних смартфонів компанії Samsung прибрана буква "Z". Зміни торкнулися ринків трьох європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITC.UA.
На території країн Балтії змінилися назви флагманських смартфонів компанії Samsung. Телефони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 тепер продаються без літери "Z" в назві. Компанія не виступила з публічною заявою, проте зміни з'явилися в онлайн-магазинах Samsung.
При цьому на території США та інших країн Європи смартфони продаються під старим найменуванням.
Нагадаємо, що раніше Samsung оголосив про припинення поставок телефонів і чіпів до Росії.
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