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Samsung проведе презентацію, на якій покажуть оновлені Galaxy та інші новинки: названо дату

Вівторок 24 червня 2025 13:25
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Samsung проведе презентацію, на якій покажуть оновлені Galaxy та інші новинки: названо дату Які пристрої покаже Samsung на Galaxy Unpacked (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Уже 9 липня відбудеться третя цього року презентація Samsung Galaxy Unpacked - цього разу в Нью-Йорку. Захід стартує о 17:00 за київським часом і транслюватиметься на офіційному сайті компанії, в Samsung Newsroom і на YouTube-каналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Що покажуть на Galaxy Unpacked

Південнокорейський гігант обіцяє представити "наступний етап еволюції Galaxy AI і розширення екосистеми Galaxy". Усе вказує на те, що головними героями стануть нові складані смартфони - Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7.

Про це прямо натякає і тизер з підписом "Ultra Unfolds", який супроводжує запрошення на захід. З чуток, Samsung може представити і більш просунуту версію - Galaxy Z Fold Ultra.

Крім флагманських складаних моделей, очікується презентація нового розумного годинника Galaxy Watch. Також активно обговорюються чутки про можливий анонс Galaxy S25 FE, реліз якого заплановано на кінець року.

Не виключено, що компанія покаже й експериментальний смартфон із потрійним складанням, над яким давно тривають роботи.

Крім того, у фокусі уваги може опинитися і XR-гарнітура, яку Samsung розробляє спільно з Google - джерела припускають, що саме цей захід стане майданчиком для першого публічного анонсу пристрою.

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