Samsung проведет презентацию, на которой покажут обновленные Galaxy и другие новинки: названа дата

Уже 9 июля состоится третья в этом году презентация Samsung Galaxy Unpacked - на этот раз в Нью-Йорке. Мероприятие стартует в 17:00 по киевскому времени и будет транслироваться на официальном сайте компании, в Samsung Newsroom и на YouTube-канале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Что покажут на Galaxy Unpacked

Южнокорейский гигант обещает представить "следующий этап эволюции Galaxy AI и расширение экосистемы Galaxy". Все указывает на то, что главными героями станут новые складные смартфоны- Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

Об этом прямо намекает и тизер с подписью "Ultra Unfolds", который сопровождает приглашения на мероприятие. По слухам, Samsung может представить и более продвинутую версию - Galaxy Z Fold Ultra.

Кроме флагманских складных моделей, ожидается презентация новых умных часов Galaxy Watch. Также активно обсуждаются слухи о возможном анонсе Galaxy S25 FE, релиз которого запланирован на конец года.

Не исключено, что компания покажет и экспериментальный смартфон с тройным складыванием, над которым давно идут работы.

Кроме того, в фокусе внимания может оказаться и XR-гарнитура, которую Samsung разрабатывает совместно с Google - источники предполагают, что именно это мероприятие станет площадкой для первого публичного анонса устройства.