Samsung повністю оновить Galaxy S27: що зміниться у нових флагманах

Апгрейд фронтальних камер та відмова від трикратного зуму

Починаючи з 2023 року, коли вийшов Galaxy S23 Ultra, Samsung фактично знизила роздільну здатність селфі-камери з 40 Мп (як у S22 Ultra) до 12 Мп. Скромний сенсор без суттєвих змін протримався аж до актуального Galaxy S26 Ultra.

Проте у лінійці Galaxy S27 корейський техногігант нарешті виправив ситуацію. Моделі Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra отримають абсолютно новий фронтальний сенсор на 16 Мп.

Аналітики припускають, що Samsung може задіяти квадратний датчик (подібно до майбутнього iPhone 17 Pro), який дозволить знімати фото та відео у портретній чи ландшафтній орієнтації без фізичного повертання смартфона.

Наразі невідомо, чи отримають цей апгрейд дешевші базові версії S27 та S27+.

Радикальні зміни в основній камері Ultra-версії

Компанія планує повністю прибрати 10-мегапіксельну камеру з 3-кратним оптичним збільшенням.

Перехід на цифру. Замість окремого оптичного модуля для близьких дистанцій Samsung покладатиметься на цифровий зум високої роздільної здатності, який реалізують за допомогою головного сенсора.

Екрани Flex Magic Pixel для захисту від допитливих очей

Іншим важливим нововведенням стане масштабування функції Privacy Display. У серії Galaxy S26 ця фішка була ексклюзивом найдорожчої моделі Ultra і викликала чимало критичних зауважень через легке зниження загальної якості зображення.

З усім тим, функція виявилася настільки затребуваною, що у 2027 році Samsung впровадить її в усі чотири моделі лінійки Galaxy S27.

Основою для цього стануть нові AMOLED-панелі Flex Magic Pixel. Вони здатні на програмно-апаратному рівні штучно звужувати кути огляду дисплея за бажанням користувача.

Як працює Privacy Display:

Коли функція активована у налаштуваннях, вміст екрана бачить лише людина, яка дивиться на смартфон прямо. Для будь-кого, хто дивиться збоку, дисплей здаватиметься повністю чорним або сильно затемненим.

Популярність цієї технології вже спровокувала реакцію з боку конкурентів із Китаю, які готують власні альтернативи:

Huawei розробляє власне апаратне рішення, яке конструктивно відрізнятиметься від матриць Samsung.

Xiaomi планує реалізувати аналогічний захист суто програмним методом на рівні операційної системи. Цю технологію очікують уже в лінійці Xiaomi 18, яка вийде наприкінці вересня разом із новим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 6.