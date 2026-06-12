Samsung обмежує ШІ-функції у Galaxy A57: чого не отримають користувачі

Інтелектуальне очищення звуку: функція Audio Eraser

Першою помітною втратою для власників середньобюджетного смартфона стала технологія Audio Eraser. Інструмент працює як локальна інтелектуальна система шумозаглушення для будь-якого відеоконтенту в режимі реального часу.

ШІ-алгоритми здатні розпізнавати звукові доріжки, відокремлюючи фоновий гул від корисного сигналу. Так, під час перегляду спортивних трансляцій система може повністю приглушити крики багатотисячного стадіону, роблячи голос коментатора чітким та виразним.

Функція також ефективно відсікає природні шуми - пориви вітру чи шум морського прибою на записаних відеороликах.

Оскільки сучасні інтерфейси Samsung проєктуються навколо можливостей нейромереж, відсутність цієї опції в Galaxy A57, ймовірно, зумовлена меншою обчислювальною потужністю його процесора, хоча користувачі розраховують на появу бодай спрощеної версії алгоритму.

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Глибокий пошук по залізу: Search with Finder

Однією з найкорисніших повсякденних функцій флагманської серії є Search with Finder. У стандартних смартфонах на базі Android пошуковий рядок в меню додатків здатний знаходити лише встановлені програми. Проте у One UI на Galaxy S26 Ultra цей інструмент перетворено на глобальний пошуковий рушій.

Нейромережа сканує всю внутрішню пам'ять пристрою, включно з:

вкладеннями в електронній пошті;

завантаженими документами та посадковими талонами;

тегами та метаданими на фотографіях у галереї;

збереженими аудіо- та відеофайлами.

Для користувачів, які не мають чіткої системи каталогізації файлів, такий інструмент повністю усуває потребу ручного пошуку документів у папках.

Відсутність інтегрованого пошуку Finder у Galaxy A57 змушує власників витрачати час на перевірку завантажень у різних додатках, що виглядає дивним обмеженням для сучасної операційної системи.

Голосове керування інтерфейсом та віджети

Ще дві важливі технології стосуються автоматизації рутинних дій. Оновлений голосовий асистент Bixby на флагманських пристроях отримав прямий доступ до системних налаштувань.

Користувач може поскаржитися на втому очей, і ШІ самостійно скорегує яскравість або активує режим захисту зору (eye comfort shield).

Така функція автоматичного коригування інтерфейсу без блукання по меню налаштувань є критично важливою саме для покупців Galaxy A57 - менш досвідчених користувачів або людей літнього віку, які можуть не знати точних назв функцій у смартфоні.

Також у молодшій моделі відсутній інтерактивний ШІ-віджет Now Brief. Цей екранний модуль збирає персоналізовану інформацію на основі щоденних звичок користувача. Він аналізує розклад у календарі, фітнес-метрики, нагадування та актуальний прогноз погоди, видаючи коротке структуроване зведення.

Для аудиторії, яка не є "просунутими" користувачами і хоче отримувати всю важливу інформацію одним поглядом на екран, поява Now Brief у майбутніх оновленнях прошивки суттєво підвищила б зручність використання середнього класу пристроїв від Samsung.