Samsung ограничивает ИИ-функции в Galaxy A57: чего не получат пользователи

Samsung выпустила на рынок два главных хита мобильного сегмента: премиальный Galaxy S26 Ultra и доступный Galaxy A57. Несмотря на удачное сокращение аппаратных расходов в младшей модели, глубокое сравнение ПО выявило искусственные ограничения интерфейса, которые лишают пользователей полезных ИИ-функций.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechRedar.
Первой заметной потерей для владельцев среднебюджетного смартфона стала технология Audio Eraser. Инструмент работает как локальная интеллектуальная система шумоподавления для любого видеоконтента в режиме реального времени.
ИИ-алгоритмы способны распознавать звуковые дорожки, отделяя фоновый гул от полезного сигнала. Так, во время просмотра спортивных трансляций система может полностью приглушить крики многотысячного стадиона, делая голос комментатора четким и внятным.
Функция также эффективно отсекает естественные шумы - порывы ветра или шум морского прибоя на записанных видеороликах.
Поскольку современные интерфейсы Samsung проектируются вокруг возможностей нейросетей, отсутствие этой опции в Galaxy A57, вероятно, обусловлено меньшей вычислительной мощностью его процессора, хотя пользователи рассчитывают на появление хотя бы упрощенной версии алгоритма.
Одной из самых полезных повседневных функций флагманской серии является Search with Finder. В стандартных смартфонах на базе Android поисковая строка в меню приложений способна находить только установленные программы. Однако в One UI на Galaxy S26 Ultra этот инструмент превращен в глобальный поисковый движок.
Нейросеть сканирует всю внутреннюю память устройства, включая:
Для пользователей, которые не имеют четкой системы каталогизации файлов, такой инструмент полностью устраняет необходимость ручного поиска документов в папках.
Отсутствие интегрированного поиска Finder в Galaxy A57 заставляет владельцев тратить время на проверку загрузок в разных приложениях, что выглядит странным ограничением для современной операционной системы.
Еще две важные технологии касаются автоматизации рутинных действий. Обновленный голосовой ассистент Bixby на флагманских устройствах получил прямой доступ к системным настройкам.
Пользователь может пожаловаться на усталость глаз, и ИИ самостоятельно скорректирует яркость или активирует режим защиты зрения (eye comfort shield).
Такая функция автоматической корректировки интерфейса без блуждания по меню настроек является критически важной именно для покупателей Galaxy A57 - менее опытных пользователей или людей пожилого возраста, которые могут не знать точных названий функций в смартфоне.
Также в младшей модели отсутствует интерактивный ИИ-виджет Now Brief. Этот экранный модуль собирает персонализированную информацию на основе ежедневных привычек пользователя. Он анализирует расписание в календаре, фитнес-метрики, напоминания и актуальный прогноз погоды, выдавая короткую структурированную сводку.
Для аудитории, которая не является "продвинутыми" пользователями и хочет получать всю важную информацию одним взглядом на экран, появление Now Brief в будущих обновлениях прошивки существенно повысило бы удобство использования среднего класса устройств от Samsung.