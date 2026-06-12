Samsung ограничивает ИИ-функции в Galaxy A57: чего не получат пользователи

Интеллектуальная очистка звука: функция Audio Eraser

Первой заметной потерей для владельцев среднебюджетного смартфона стала технология Audio Eraser. Инструмент работает как локальная интеллектуальная система шумоподавления для любого видеоконтента в режиме реального времени.

ИИ-алгоритмы способны распознавать звуковые дорожки, отделяя фоновый гул от полезного сигнала. Так, во время просмотра спортивных трансляций система может полностью приглушить крики многотысячного стадиона, делая голос комментатора четким и внятным.

Функция также эффективно отсекает естественные шумы - порывы ветра или шум морского прибоя на записанных видеороликах.

Поскольку современные интерфейсы Samsung проектируются вокруг возможностей нейросетей, отсутствие этой опции в Galaxy A57, вероятно, обусловлено меньшей вычислительной мощностью его процессора, хотя пользователи рассчитывают на появление хотя бы упрощенной версии алгоритма.

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Глубокий поиск по железу: Search with Finder

Одной из самых полезных повседневных функций флагманской серии является Search with Finder. В стандартных смартфонах на базе Android поисковая строка в меню приложений способна находить только установленные программы. Однако в One UI на Galaxy S26 Ultra этот инструмент превращен в глобальный поисковый движок.

Нейросеть сканирует всю внутреннюю память устройства, включая:

вложениями в электронной почте;

загруженными документами и посадочными талонами;

тегами и метаданными на фотографиях в галерее;

сохраненными аудио- и видеофайлами.

Для пользователей, которые не имеют четкой системы каталогизации файлов, такой инструмент полностью устраняет необходимость ручного поиска документов в папках.

Отсутствие интегрированного поиска Finder в Galaxy A57 заставляет владельцев тратить время на проверку загрузок в разных приложениях, что выглядит странным ограничением для современной операционной системы.

Голосовое управление интерфейсом и виджеты

Еще две важные технологии касаются автоматизации рутинных действий. Обновленный голосовой ассистент Bixby на флагманских устройствах получил прямой доступ к системным настройкам.

Пользователь может пожаловаться на усталость глаз, и ИИ самостоятельно скорректирует яркость или активирует режим защиты зрения (eye comfort shield).

Такая функция автоматической корректировки интерфейса без блуждания по меню настроек является критически важной именно для покупателей Galaxy A57 - менее опытных пользователей или людей пожилого возраста, которые могут не знать точных названий функций в смартфоне.

Также в младшей модели отсутствует интерактивный ИИ-виджет Now Brief. Этот экранный модуль собирает персонализированную информацию на основе ежедневных привычек пользователя. Он анализирует расписание в календаре, фитнес-метрики, напоминания и актуальный прогноз погоды, выдавая короткую структурированную сводку.

Для аудитории, которая не является "продвинутыми" пользователями и хочет получать всю важную информацию одним взглядом на экран, появление Now Brief в будущих обновлениях прошивки существенно повысило бы удобство использования среднего класса устройств от Samsung.