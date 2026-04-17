У Samsung нарешті зізналися, чому зникли маленькі смартфони

20:07 17.04.2026 Пт
2 хв
Південнокорейський техногігант пояснив, чому ера компактних смартфонів завершилася
aimg Ольга Завада
Компактні смартфони Samsung стали історією (фото: Getty Images)

Віцепрезидентка Samsung Енніка Бізон розповіла, чому бренд фактично відмовився від формату маленьких гаджетів. Попри запити користувачів, компанія не бачить майбутнього у класичних корпусах.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на допис Енніки Бізон у Reddit.

Чому маленькі смартфони відійшли у минуле?

У Samsung пояснюють, що відмова від компактних моделей - це не випадковість, а "чесна відповідь" на реальні потреби ринку:

  • Попит на великі екрани - більшість людей використовує пристрої для роботи, перегляду відео та ігор. На малих дисплеях така активність практично неможлива.
  • Контент-мейкінг - сучасні стандарти створення контенту вимагають великої площі екрана для зручного редагування та монтажу.
  • Зміна пріоритетів - користувачі частіше обирають функціональність, ніж можливість керувати смартфоном однією рукою.

Чи існує альтернатива для фанатів компактів?

Для тих, кому критично важливо мати пристрій, що легко поміщається у невелику кишеню, Samsung пропонує серію Galaxy Z Flip 7 та Z Flip 7 FE.

Перевага гаджета - pocket-friendly формат - у складеному стані телефон залишається компактним, але пропонує повнорозмірний дисплей при розгортанні.

З усім тим, це часткове рішення - зовнішній екран дозволяє виконувати швидкі дії, проте для повноцінної роботи телефон все одно доведеться відкривати, повертаючись до великих габаритів.

Вердикт для ринку

Попри те, що Flip-серія не є ідеальним замінником класичних компактних смартфонів, Samsung та інші бренди наразі не бачать сенсу повертатися до формату малих моноблоків. Складані пристрої залишаться єдиною опцією для тих, хто шукає і компактність, і повноцінний екран для роботи та креативу.

