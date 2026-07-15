Samsung може залишитися без нової функції Android: що задумала Google

Як працюватиме автоматичний бекап через Quick Share?

Згідно з аналізом коду останньої версії Google Play Services, нова система націлена на те, щоб спростити життя користувачам Android, які не бажають платити за хмарні сховища чи додаткові підписки.

Основні особливості нової системи копіювання:

Локальне збереження: усі файли копіюються безпосередньо на ПК користувача, минаючи хмару та не витрачаючи ліміти Google One.

Автоматичний процес: смартфон виконуватиме щоденне резервне копіювання фотографій, відео та навіть аудіофайлів у фоновому режимі.

Просте підключення: для запуску бекапу достатньо, щоб комп'ютер і телефон були ввімкнені, знаходилися в одній бездротовій мережі Wi-Fi та використовували однаковий обліковий запис Google.

Користувач зможе самостійно обирати, які саме папки чи типи медіафайлів підлягають автоматичному збереженню, а також запускати процес вручну в будь-який момент через інтерфейс Quick Share на Windows.

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Чому Samsung Galaxy опинився за бортом?

Найбільшою несподіванкою в інтерфейсі майбутньої функції став рядок у нижній частині екрана: "Смартфони Samsung не підтримуються".

Оскільки південнокорейський гігант є найбільшим виробником Android-пристроїв у світі, таке обмеження виглядає дивно, враховуючи тісну співпрацю Google та Samsung над розвитком самого бренду Quick Share.

Офіційної причини відмови від підтримки наразі немає, проте аналітики виділяють кілька можливих факторів:

Наявність власного софту: Samsung уже пропонує користувачам програму Smart Switch, яка дозволяє переносити дані та створювати резервні копії на комп'ютер. Також є глибока інтеграція з Windows через фірмову службу синхронізації з ПК.

Проблема автоматизації. Smart Switch наразі не підтримує автоматичного фонового бекапу за розкладом, що робило б рішення від Google зручнішим.

Ймовірна розробка власного аналога. Існує ймовірність, що Samsung готує власне оновлення Smart Switch для автоматичного копіювання, щоб уникнути дублювання сервісів Google на своїх смартфонах.

Наразі власникам флагманів та моделей Galaxy доведеться й надалі використовувати ручний бекап через Smart Switch або сторонні хмарні сервіси.