Samsung і не тільки. Південнокорейські гіганти готуються до повернення в Росію, - ЗМІ

Найбільші компанії Південної Кореї вже почали готуватися до повернення на російський ринок. Це відбувається на тлі переговорів про завершення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times .

Як пише видання, йдеться про Hyundai, Samsung і LG. Компанії прискорюють підготовку і розглядають доцільність відновлення бізнесу в Росії.

LG Electronics

Зокрема, джерела The Korea Times розповіли, що "найшвидші кроки" робить LG Electronics. Компанія, ймовірно, вже частково відновила роботу свого заводу з виробництва побутової техніки в Москві.

Неназваний представник LG пояснив, що компанія нібито хоче запобігти деградації виробничих потужностей, які простоюють від початку повномасштабної війни. При цьому виробництво здійснюють з використанням складських запасів заводу. До війни на підприємстві в Москві виробляли пральні машини та холодильники.

Hyundai Motor Group

Також можливість повернення в Росію може розглядати Hyundai Motor Group. До початку повномасштабної війни Hyundai і Kia були одними з найпопулярніших автомобільних брендів у Росії. Але компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі в грудні 2023 року за 10 000 рублів (120 доларів) з можливістю викупу протягом двох років. Відповідно, Hyundai Motor Group має ухвалити рішення про те, чи повертатися їй до Росії, до кінця 2025 року.

"Поки що жодного рішення не ухвалено, і компанія уважно стежить за розвитком ситуації", - розповів The Korea Times офіційний представник компанії.

При цьому дочірні компанії Hyundai Motor - Kia, Hyundai Mobis і Hyundai Steel - нещодавно розмістили в Росії вакансії.

Samsung

Доцільність повернення в Росію зараз, ймовірно, розглядає і Samsung Electronics.

Компанія призупинила роботу свого заводу в Калузі 2022 року. Там щороку випускали близько 1 мільйона телевізорів, моніторів і пральних машин. Але Samsung продовжувала бути присутньою в РФ через "паралельний імпорт" (ввезення товарів у країну без дозволу виробника).

Російські ЗМІ в лютому писали, що Samsung на початку 2025 року майже на третину збільшила свої маркетингові витрати в Росії порівняно з минулим роком.