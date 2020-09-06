Samsung на фоне пандемии построит крупнейший в мире фармацевтический завод

Южнокорейская компания Samsung инвестирует около 2 млрд долларов в строительство фармацевтического завода Super Plant. Этот завод станет крупнейшим производителем лекарств в мире.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В планы Samsung входит расширение фармацевтического бизнеса на фоне огромного спроса на лекарственные препараты из-за пандемии коронавируса.

Завод Super Plant площадью около 230 тыс. квадратных метров планируют достроить к 2022 году. Он станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co.

Цель Samsung заключается в том, чтобы воспользоваться беспрецедентным спросом, спровоцированным пандемией коронавируса, с учетом тенденции увеличения объемов производства лекарств в мире.

Глава подразделения Ким Тхэ-хан сказал, что изначально планировалось, что новый завод будет намного меньше, однако пандемия коронавируса создала новую категорию продуктов - средства для лечения COVID-19, что побудило разработчиков лекарств и национальные правительства искать новые источники производства.

"COVID-19 дает нам больше возможностей, чем кризис", - отметил Ким Тхэ-хан, который возглавляет Samsung BioLogics с 2011 года и, как сообщается, продвигал идею строительства предприятия в руководстве Samsung.

Напомним, ранее главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

Также сообщалось, что США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

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