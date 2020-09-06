Samsung на тлі пандемії побудує один з найбільших в світі фармацевтичний завод

Південнокорейська компанія Samsung інвестує близько 2 млрд доларів на будівництво фармацевтичного заводу Super Plant. Цей завод стане одним з найбільших виробників ліків у світі.

Про це пише The Wall Street Journal.

В плани Samsung входить розширення фармацевтичного бізнесу на тлі величезного попиту на лікарські препарати через пандемію коронавірусу.

Завод Super Plant площею близько 230 тис. квадратних метрів планують добудувати до 2022 року. Він стане четвертим в біофармацевтичному підрозділі компанії Samsung BioLogics Co.

Мета Samsung полягає в тому, щоб скористатися безпрецедентним попитом, спровокованим пандемією коронавірусу, з урахуванням тенденції збільшення обсягів виробництва ліків у світі.

Глава підрозділу Кім Тхе-хан сказав, що спочатку планувалося, що новий завод буде набагато менше, проте пандемія коронавірусу створила нову категорію продуктів - засоби для лікування COVID-19, що спонукало розробників ліків і національні уряди шукати нові джерела виробництва.

"COVID-19 дає нам більше можливостей, ніж криза", - зазначив Кім Тхе-хан, який очолює Samsung BioLogics з 2011 року і, як повідомляється, просував ідею будівництва підприємства в керівництві Samsung.

Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США закликав не поспішати з вакциною проти COVID-19. На думку експерта, використання вакцини проти COVID-19 в екстрених випадках, до того як буде доведена її ефективність - погана ідея.

Також повідомлялося, що США уклали контракт з компанією Moderna про виробництво і постачання 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Moderna займатиметься виробництвом вакцини під час клінічних випробувань.

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