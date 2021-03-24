Samsung дронами будет доставлять свои товары в Ирландии

Южнокорейская компания Samsung будет доставлять в Ирландии электронные устройства модели Samsung Galaxy дронами. Для этого она будет сотрудничать с ирландским стартапом Manna.

Как сообщается, сначала услуга будет доступна в городе Оранморе, что за 200 км на запад от столицы Дублина. Однако стороны планируют в будущем расширить количество мест, куда дроны смогут доставлять купленные товары.

Отмечается, что сам беспилотник может летать на высоте от 50 до 80 метров со скоростью более 60 км в час. Таким образом клиенты с Оранморе смогут получать товары Samsung всего за три минуты.

"Благодаря новой услуге мы охватываем то, что, по нашему мнению, будет будущим розничной торговли", - заявил Эмон Грант, представитель компании Samsung в Ирландии.