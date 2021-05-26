Samsung анонсировал выход линейки бытовой техники BESPOKE на глобальный рынок

"С радостью объявляем о глобальном распространении линейки BESPOKE, которая предлагает комплексные интерьерные решения, предоставляя пользователям больше возможностей для удовлетворения своих жизненных потребностей, которые постоянно меняются. Это наша миссия: разрабатывать продукты, которые помогают людям лучше управлять своей жизнью", - сообщил Ли Чесин, президент и руководитель подразделения цифровых устройств Samsung Electronics.

Кастомизированный холодильник

Линейка холодильников BESPOKE появится в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, странах СНГ и Среднего Востока, а также в отдельных регионах Азии и Африки.

Во всем мире BESPOKE поставляется с существенным количеством комбинаций на выбор благодаря различным оттенкам и материалам - более 20 оригинальных цветов и семь покрытий.

Для украинских покупателей линейку BESPOKE представят однокамерный холодильник и морозильная камера высотой 1,85 м, а также холодильник с нижней морозильной камерой высотой 1,85 м или 2 м с разными покрытиями и рядом цветов - от классического белого до мягких пастельных и более выразительных оттенков. Все варианты цветов и покрытий можно посмотреть по ссылке.

С 1 мая холодильники BESPOKE можно приобрести в Украине.

BESPOKE - лучшее решение для вашей кухни

Начиная с рынков в США и Европе, Samsung впервые распространяет философию холодильников BESPOKE на другие продукты, применяя ее ко всей кухне.

Со второй половины этого года представительства компании в Северной Америке будут охватывать, кроме флагманских холодильников, более широкий ассортимент продукции BESPOKE, в частности микроволновые печи и посудомоечные машины, изготовленные в таком же изысканном стиле.

В компании отмечают, что такой пакет устройств даст пользователям возможность унифицировать свою кухню или совместить в ней разные любимые цвета и материалы, предлагая им выбор из матово-черной, синей и игристой стали и белого стекла.

Современная бытовая техника для новой реальности

В этом году Samsung также выпустит свою расширенную линейку интерьерной бытовой техники в Северной Америке и Европе, а именно: паровой шкаф BESPOKE AirDresser, очиститель воздуха BESPOKE, вертикальный пылесос BESPOKE Jet, а также робот-пылесос Jet AI+, который будет в продаже в Украине в конце июня.

Паровой шкаф BESPOKE AirDresser. Устройство предлагает ряд решений для ухода за одеждой. Появится в Европе и США во второй половине 2021 года.

Устройство предлагает ряд решений для ухода за одеждой. Появится в Европе и США во второй половине 2021 года. Очиститель воздуха BESPOKE . Забирает воздух с пяти направлений, чтобы быстро и эффективно очистить воздух даже в больших помещениях. Его сверхтонкая система очистки способна удалить 99,999% пыли размером 0,01 мкм, а "умная" система распределения потоков 3 Way обеспечивает циркуляцию чистого воздуха в различных направлениях. Доступный в различных дизайнах и цветах, появится в США в третьем квартале 2021 года.

. Забирает воздух с пяти направлений, чтобы быстро и эффективно очистить воздух даже в больших помещениях. Его сверхтонкая система очистки способна удалить 99,999% пыли размером 0,01 мкм, а "умная" система распределения потоков 3 Way обеспечивает циркуляцию чистого воздуха в различных направлениях. Доступный в различных дизайнах и цветах, появится в США в третьем квартале 2021 года. Пылесос BESPOKE Jet. Поставляется с очистной станцией Clean Station, к которой подключена зарядная станция, предлагая комплексное решение для уборки. После использования надо лишь установить пылесос в очистной станции - он опорожнится и зарядится самостоятельно. Новый BESPOKE Jet будет доступен в трех цветах, появится в США, Европе, стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии во второй половине 2021 года.

Поставляется с очистной станцией Clean Station, к которой подключена зарядная станция, предлагая комплексное решение для уборки. После использования надо лишь установить пылесос в очистной станции - он опорожнится и зарядится самостоятельно. Новый BESPOKE Jet будет доступен в трех цветах, появится в США, Европе, стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии во второй половине 2021 года. Робот-пылесос Jet Bot AI+. Первый робот-пылесос на основе Intel AI. Применяет технологию распознавания объектов, а также 3D и датчики LiDAR, чтобы идентифицировать предметы и определить оптимальный путь для уборки. Jet Bot AI+ оснащен камерой и интегрирован в приложение SmartThings, помогая дистанционно мониторить дом. Появится в США, Европе, СНГ и Юго-Восточной Азии во второй половине 2021 года.

Среди прочей интерьерной бытовой техники компания также презентовала:

BESPOKE ShoeDresser . Устройство поможет позаботиться о вашей обуви, чтобы после каждого использования оно оставалось свежим. В частности: дезодорирует, заберет лишнюю влагу и высушит его учитывая форму и материал.

. Устройство поможет позаботиться о вашей обуви, чтобы после каждого использования оно оставалось свежим. В частности: дезодорирует, заберет лишнюю влагу и высушит его учитывая форму и материал. Холодильник BESPOKE Cube . Предлагает модульную конструкцию для хранения других продуктов, кроме пищевых, вроде вина, пива и косметики. Устройство достаточно тихое, чтобы установить его в спальне, рядом с диваном или в любом другом месте, где требуется хранить специальные предметы, которые должны оставаться охлажденными.

. Предлагает модульную конструкцию для хранения других продуктов, кроме пищевых, вроде вина, пива и косметики. Устройство достаточно тихое, чтобы установить его в спальне, рядом с диваном или в любом другом месте, где требуется хранить специальные предметы, которые должны оставаться охлажденными. Очиститель воды BESPOKE. Доступен с одним или несколькими кранами. Оснащен четырехуровневая системой фильтрации и способен фильтровать до 2500 литров воды - вполне достаточно, чтобы обеспечить семью из четырех человек на целый год. Объем и температуру воды можно установить через голосового помощника Bixby.

Как SmartThings меняет ваш быт

В своем видении BESPOKE Home Samsung также отмечает "умные" возможности для подключения через искусственный интеллект (AI) и автоматизацию. Это стало возможным благодаря Samsung SmartThings - централизованной платформе для управления домом.

В частности, SmartThings Cooking предлагает индивидуальные планы питания и рецепты в соответствии с предпочтениями пользователей и содержимого холодильника; на основе каждого рецепта автоматически устанавливает температуру и режимы во время приготовления непосредственно в синхронизированных кухонных приборах. Сейчас сервис доступен в Северной Америке и некоторых странах Европы.

SmartThings Pet синхронизируется с бытовой техникой (например, очистителем воздуха BESPOKE или роботом-пылесосом Jet Bot AI+), чтобы пользователи могли приглядывать за своими домашними любимцами, которые остались одни дома. Планируется глобальный запуск сервиса в Европе, Латинской Америке и Азии во второй половине 2021 года.

SmartThings Clothing Care синхронизируется с BESPOKE AirDresser, а также умными стиральными и сушильными машинами, чтобы удобно спланировать и оптимизировать время в дни, на которые вы запланировали стирки. Больше не нужно угадывать - сервис рекомендует циклы и настройки устройств для как можно более эффективного ухода. В настоящее время SmartThings Clothing Care доступен в США и Европе. Обновление для подключения нового парового шкафа BESPOKE AirDresser будет доступно в США и некоторых рынках Европы во второй половине 2021 года.

SmartThings Air синхронизируется с очистителями воздуха и кондиционерами Samsung, в режиме реального времени контролируя качество воздуха в доме и за его пределами. Появится в США во второй половине 2021 года.