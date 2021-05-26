Samsung анонсував вихід лінійки побутової техніки BESPOKE на глобальний ринок

Samsung Electronics заявила про глобальне поширення лінійки побутової техніки BESPOKE й продемонструвала розширене портфоліо продуктів. Зокрема, компанія представила комплекс BESPOKE Kitchen, в який увійшли нові пристрої для дому та інтегровані IoT-рішення, здатні зробити побут більш персоналізованим, гнучким і "розумним".
Про це стало відомо під час BESPOKE Home 2021 - віртуальної глобальної платформи для демонстрації побутової техніки Samsung Electronics.
Samsung Electronics заявила про глобальне поширення лінійки побутової техніки BESPOKE й продемонструвала розширене портфоліо продуктів. Зокрема, компанія представила комплекс BESPOKE Kitchen, в який увійшли нові пристрої для дому та інтегровані IoT-рішення, здатні зробити побут більш персоналізованим, гнучким і "розумним".
Про це стало відомо під час BESPOKE Home 2021 - віртуальної глобальної платформи для демонстрації побутової техніки Samsung Electronics.
"Із радістю оголошуємо про глобальне поширення лінійки BESPOKE, що пропонує комплексні інтер’єрні рішення, надаючи користувачам більше можливостей для задоволення своїх життєвих потреб, які постійно змінюються. Це наша місія: розробляти продукти, які допомагають людям краще керувати своїм життям", - повідомив Лі Чесин, президент і керівник підрозділу цифрових пристроїв Samsung Electronics.
Лінійка холодильників BESPOKE з’явиться в Північній Америці, Латинській Америці, Європі, країнах СНД та Середнього Сходу, а також в окремих регіонах Азії та Африки.
У всьому світі BESPOKE постачається із суттєвою кількістю комбінацій на вибір завдяки різним відтінкам і матеріалам - понад 20 оригінальних кольорів і сім покриттів.
Для українських покупців лінійку BESPOKE представлять однокамерний холодильник і морозильна камера висотою 1,85 м, а також холодильник з нижньою морозильною камерою висотою 1,85 м або 2 м із різними покриттями й низкою кольорів - від класичного білого до м’яких пастельних і більш виразних відтінків. Усі варіанти кольорів та покриттів можна переглянути за посиланням.
З 1 травня холодильники BESPOKE можна придбати в Україні.
Починаючи з ринків у США та Європі, Samsung вперше поширює філософію холодильників BESPOKE на інші продукти, застосовуючи її до всієї кухні.
З другої половини цього року представництва компанії в Північній Америці охоплюватимуть, окрім флагманських холодильників, ширший асортимент продукції BESPOKE, зокрема мікрохвильові печі й посудомийні машини, виготовлені в такому ж вишуканому стилі.
В компанії наголошують, що такий пакет пристроїв дасть користувачам змогу уніфікувати свою кухню або поєднати в ній різні улюблені кольори й матеріали, пропонуючи їм вибір із матово-чорної, синьої та ігристої сталі й білого скла.
Цього року Samsung також випустить свою розширену лінійку інтер’єрної побутової техніки в Північній Америці та Європі, а саме: парову шафу BESPOKE AirDresser, очищувач повітря BESPOKE, вертикальний пилосос BESPOKE Jet, а також робот-пилосос Jet AI+, який буде в продажу в Україні в кінці червня.
Серед іншої інтер’єрної побутової техніки компанія також презентувала:
У своєму баченні BESPOKE Home Samsung також наголошує на "розумних" можливостях для під’єднання через штучний інтелект (AI) та автоматизацію. Це стало можливим завдяки Samsung SmartThings - централізованій платформі для керування домом.
Зокрема, SmartThings Cooking пропонує індивідуальні плани харчування та рецепти відповідно до вподобань користувачів і вмісту холодильника; на основі кожного рецепту автоматично встановлює температуру й режими під час приготування безпосередньо в синхронізованих кухонних приладах. Наразі сервіс доступний у Північній Америці та деяких країнах Європи.
SmartThings Pet синхронізується з побутовою технікою (наприклад, очищувачем повітря BESPOKE чи роботом-пилососом Jet Bot AI+), щоб користувачі могли наглядати за своїми хатніми улюбленцями, які залишилися самі вдома. Планується глобальний запуск сервісу в Європі, Латинській Америці та Азії в другій половині 2021 року.
SmartThings Clothing Care синхронізується з BESPOKE AirDresser, а також розумними пральними й сушильними машинами, щоб зручно спланувати та оптимізувати час у дні, на які ви запланували прання. Більше не потрібно вгадувати – сервіс рекомендує цикли й налаштування пристроїв для якомога ефективнішого догляду. Наразі SmartThings Clothing Care доступний у США та Європі. Оновлення для під’єднання нової парової шафи BESPOKE AirDresser буде доступним у США та деяких ринках Європи в другій половині 2021 року.
SmartThings Air синхронізується з очищувачами повітря й кондиціонерами Samsung, у режимі реального часу контролюючи якість повітря в домі та за його межами. З’явиться в США в другій половині 2021 року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Samsung Electronics представила нові телевізори 2021 року з вдосконаленою технологією екрану - MICRO LED і Neo QLED, а також дизайнерські монітори й саундбари. В компанії зазначають, що нові функції, переосмислюють роль домашніх екранів під час карантину.