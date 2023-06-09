SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів

Донедавна у світі було лише три країни-оператори SAMP-T: Франція, Італія та Сінгапур. Тепер їх стане на одну більше.

Про прибуття системи до України повідомила 15 травня італійська газета La Stampa. Хоча на момент публікації комплекс ще перебував у Польщі біля українського кордону. У будь-якому випадку Італія завершила свою частину угоди і доставка перебувала під контролем американської логістики.

Точних даних про кількість немає, але як пише видання, навіть якщо Україна отримає одну батарею, вона зможе гарантувати захист від повітряної загрози для великої території або, як варіант, великого міста.

Крім того, в Італії підготували українських фахівців, які керуватимуть SAMP-T. Навчання тривало з березня на базі зенітної артилерії сухопутних військ у Сабаудії (90 км від Риму). Інша частина українських військових мала пройти підготовку на авіабазі Авор у центральній Франції.

З огляду на те, що НАТО не направляє своїх військових в Україну через ризики прямого зіткнення з Російською Федерацією, керування SAMP-T повністю довірене українському керівництву, пише газета. Про отримання ЗРК як про факт, що відбувся, в середині травня говорив посол України в Італії Ярослав Мельник.

"Це зброя, яка має також французьку складову. Обидві сторони домовляються про логістику, включаючи навчання солдатів. Італія вже завершила свою частину, ми чекаємо, коли це зроблять французи. Поки що немає точної дати початку операцій у польових умовах, але, схоже, вона дуже близька", - зазначив він в інтерв'ю Corriere della Sera.

Фото: в Україні покладають великі надії на SAMP-T (mbda-systems.com)

SAMP-T є інтегрованою системою радарів і супутників, складних комп'ютерів для розрахунку траєкторій і пускових установок на вантажному шасі. Вона здатна збивати літаки, гелікоптери, дрони, крилаті, а також балістичні ракети. Кожна протиракета коштує майже 2 млн євро, вартість однієї батареї близько 750 євро.

В Україні покладають великі сподівання на цей комплекс. Днями спікера Повітряних сил Юрія Ігната запитали, коли він розпочне роботу. За його словами, розгортання все ще "у процесі".

"Вже хочеться бачити його в бойовій роботі. У нього досить вражаючі характеристики, і ми сподіваємося, що на практиці він буде не гірший за Patriot, знищувати крилаті і балістичні ракети та навіть авіаційну техніку", - додав він.

Порівняння SAMP-T та Patriot

Обидві системи використовують той самий принцип перехоплення - Hit-to-Kill. Його суть зводиться до прямого контакту зенітної протиракети з ціллю на величезній швидкості, що у випадку з балістичною ракетою гарантує її знищення в повітрі. На відміну від принципу дії інших зенітних ракет, які не можуть уламками завдати достатньої шкоди бойовій частині балістики.

Ключові відмінності полягають у тактико-технічних характеристиках. Причому за багатьма з них європейська SAMP-T має перевагу над Patriot.

Дальність ураження

Ракети комплексу SAMP-T здатні збивати літаки на відстані від 3 до 100 км, балістичні ракети - від 3 до 35 км. При цьому висота ураження становить 25 км.

Patriot перехоплює повітряні цілі на відстані від 3 до 80 км і на висоті від 0,06 до 24 км. Згідно з характеристиками виробника, остання версія здатна збивати балістичні ракети на висоті 20 км. У порівнянні з SAMP-T це більш ніж у півтора рази менше.

Ракети та пускові установки

Одна пускова установка Patriot PAC-3 розрахована на чотири ракети MIM-104 різних типів або 16 ракет ERINT (ракети-перехоплювачі збільшеної дальності). До однієї батареї може входити до 8 пускових установок.

Засобом ураження SAMP-T є двоступінчаста ракета Aster-30. В пускову установку заряджаються 8 одиниць, які можуть бути випущені лише за 10 секунд. Таким чином, батарея з 6 установок може за короткий час може запустити відразу 48 ракет, перехоплюючи до 16 цілей.

Виходячи з цього, дивізіон SAMP-T виглядає ефективнішим, ніж дивізіон Patriot.

Ще одна особливість, пов'язана із ракетами. В Aster-30 використовується мінометний старт, і вони є всеракурсними. Тобто пускові установки SAMP-T мають перевагу перед стартом у Patriot під нахилом, оскільки можуть вести вогонь у будь-якому напрямку.

Мінімальний поріг

Ракета Aster-30 може перехоплювати ціль на надмалих висотах. Наприклад, на навчаннях у квітні 2012 французький есмінець Forbin збив мішень, яка імітувала надзвукову протикорабельну крилату ракету зі швидкістю 2,5 Маха, на висоті менше 5 метрів. То був перший раз, коли європейська система ПРО знищила ракету такого типу.

У червні 2021 року результат було підтверджено на навчаннях "Грозний щит", організованих командуванням Шостого флоту США. Екіпаж виявив і перехопив надзвукову ціль у вигляді протикорабельної ракети зі швидкістю 3000 км/год лише за кілька метрів над поверхнею моря.

Виявлення цілей

Багатофункціональна радіолокаційна система SAMP-T дозволяє ефективно оглядати простір, виявляти та супроводжувати цілі:

простір огляду цілей - від -5 до +90 градусів

час повного обертання полотна антени - 1 с

дальність виявлення цілей - до 80 км

При цьому радар здатний виявити одночасно до 130 і супроводжувати до 10 цілей.

Фото: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук на фоні українського Patriot (t.me/MykolaOleshchuk)

Радіолокаційна система Patriot виявляє винищувачі на дальності 110 - 130 км, бомбардувальники - 160 - 190 км, ракети 85 - 100 км, балістичні ракети - 60 - 70 км. Одночасно відстежує до 50 цілей та супроводжує 5 з них.

Керування

Згідно з даними з відкритих джерел, завдяки тому, що SAMP-T - це абсолютно цифровий комплекс, для управління комплексом із 4 пусковими установками треба лише 14 осіб. Зважаючи на те, що для України підготували 20 фахівців, можна припустити, що в батареї будуть саме 6 установок.

Для порівняння на батарею Patriot із 6 пусковими установками треба 90 осіб.

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На папері SAMP-T виглядає краще, але чи не найвагоміший аргумент є й на користь Patriot. На відміну від нього спільна розробка Італії та Франції ще не застосовувалася в реальних бойових умовах. Ій ще доведеться підтвердити свої переваги в небі над Україною.

У той же час лише за травень за допомогою Patriot вдалося збити не менше 7 російських гіперзвукових "Кинжалів", яким нібито немає аналогів у світі, та кілька балістичних "Іскандерів".