SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов

До недавнего времени в мире было всего три страны-оператора SAMP-T: Франция, Италия и Сингапур. Теперь их станет на одну больше.

О прибытии системы в Украину сообщила 15 мая итальянская газета La Stampa. Хотя и с некоторыми оговорками. На момент публикации комплекс еще находился в Польше возле украинской границы. В любом случае Италия завершила свою часть сделки, и доставка находилась под контролем американской логистики.

Точных данных о количестве нет, но как пишет издание, даже если Украина получит одну батарею, то она сможет гарантировать защиту от воздушной угрозы для обширной территории или, как вариант, большого города.

Кроме того, в Италии подготовили украинских специалистов, которые будут управлять SAMP-T. Обучение длилось с марта на базе зенитной артиллерии сухопутных войск в Сабаудии (в 90 км от Рима). Другая часть украинских военных должна была пройти подготовку на авиабазе Авор в центральной Франции.

С учетом того, что НАТО не направляет своих военных в Украину из-за рисков прямого столкновения с Российской Федерацией, управление SAMP-T полностью доверено украинскому руководству, пишет газета. О получении ЗРК как о свершившемся факте в середине мая говорил посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

"Это оружие, которое имеет также французскую составляющую. Обе стороны договариваются о логистике, включая обучение солдат. Италия уже завершила свою часть, мы ждем, когда это сделают французы. Пока нет точной даты начала операций в полевых условиях, но, похоже, она очень близка", - отметил он в интервью Corriere della Sera.

Фото: в Украине возлагают большие надежды на SAMP-T (mbda-systems.com)

SAMP-T представляет собой интегрированную систему радаров и спутников, сложных компьютеров для расчета траекторий и пусковых установок на грузовом шасси. Она способна сбивать самолеты, вертолеты, дроны, крылатые, а также баллистические ракеты. Каждая противоракета стоит почти 2 млн евро, стоимость одной батареи около 750 евро.

В Украине возлагают большие надежды на этот комплекс. На днях спикера Воздушных сил Юрия Игната спросили, когда он приступит к работе. По его словам, развертывание все еще "в процессе".

"Уж хочется видеть его в боевой работе. У него довольно впечатляющие характеристики, и мы надеемся, что на практике он будет не хуже Patriot, уничтожать крылатые и баллистические ракеты и даже авиационную технику", - добавил он.

Сравнение SAMP-T и Patriot

Обе системы используют тот же принцип перехвата - Hit-to-Kill. Его суть сводится к прямому контакту зенитной противоракеты с целью на огромной скорости, что в случае с баллистической ракетой гарантирует ее уничтожение в воздухе. В отличие от принципа действия других зенитных ракет, которые не могут осколками нанести достаточный ущерб боевой части баллистики.

Ключевые отличия кроются в тактико-технических характеристиках. Причем по целому ряду из них европейская SAMP-T имеет преимущество над Patriot.

Дальность поражения

Ракеты комплекса SAMP-T способны сбивать самолеты на расстоянии от 3 до 100 км, баллистические ракеты - от 3 до 35 км. При этом высота поражения составляет 25 км.

Patriot перехватывает воздушные цели на расстоянии от 3 до 80 км и на высоте от 0,06 до 24 км. Согласно характеристикам производителя, самая последняя версия способна сбивать баллистические ракеты на высоте 20 км. По сравнению с SAMP-T это более чем в полтора раза меньше.

Ракеты и пусковые установки

Одна пусковая установка Patriot PAC-3 рассчитана на четыре ракеты MIM-104 разных типов или 16 ракет ERINT (ракеты-перехватчики увеличенной дальности). В одну батарею может входить до 8 пусковых установок.

Средством поражения SAMP-T является двухступенчатая ракета Aster-30. В одну пусковую установку заряжаются 8 единиц, которые могут выпущены всего за 10 секунд. Таким образом батарея из 6 установок может за короткое время может запустить сразу 48 ракет, перехватывая до 16 целей.

Исходя из этого, дивизион SAMP-T выглядит более эффективным, чем дивизион Patriot.

Еще одна особенность, связанная с ракетами. В Aster-30 используется минометный старт, и они являются всеракурсными. То есть пусковые установки SAMP-T имеют преимущество перед наклонным стартом у Patriot, поскольку могут вести огонь совершенно в любом направлении.

Минимальный порог

Ракета Aster-30 может перехватывать цель на сверхмалых высотах. Например, на учениях в апреле 2012 год французский эсминец Forbin сбил мишень, которая имитировала сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету со скоростью 2,5 Маха, на высоте менее 5 метров. Это был первый раз, когда европейская система ПРО уничтожила ракету такого типа.

В июне 2021 результат был подтвержден на учениях "Грозный щит", организованных командованием Шестого флота США. Экипаж выявил и перехватил сверхзвуковую цель в виде летящей со скоростью 3000 км/ч противокорабельной ракеты всего в нескольких метрах над поверхностью моря.

Выявление целей

Многофункциональная радиолокационная система SAMP-T позволяет эффективно осматривать пространство, выявлять и сопровождать цели:

пространство обзора целей - от -5 до +90 градусов

время полного вращения полотна антенны - 1 с

дальность обнаружения целей - до 80 км

При этом радар способен одновременно обнаружить до 130 и сопровождать до 10 целей.

Фото: командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук на фоне украинского Patriot (t.me/MykolaOleshchuk)

Радиолокационная система Patriot выявляет истребители на дальности 110 - 130 км, бомбардировщики – 160 - 190 км, ракеты 85 - 100 км, баллистические ракеты – 60 - 70 км. Одновременно отслеживает до 50 целей и сопровождает 5 из них.

Управление

Согласно данным из открытых источников, благодаря тому, что SAMP-T - это абсолютно цифровой комплекс, то для управления комплексом с 4 пусковыми установками нужно всего 14 человек. С учетом того, что для Украины подготовили 20 специалистов, можно предположить, что в батарее будут именно 6 установок.

Для сравнения на батарею Patriot с 6 пусковыми установками нужно 90 человек.

***

На бумаге SAMP-T выглядит предпочтительнее, но едва ли не самый весомый аргумент есть и в пользу Patriot. В отличие он него совместная разработка Италии и Франции еще не применялась в реальных боевых условиях. И ей еще предстоит подтвердить свои преимущества в небе над Украиной.

В то же время только за май с помощью Patriot удалось сбить не менее 7 российских гиперзвуковых "Кинжалов", которым якобы нет аналогов мире, и несколько баллистических "Искандеров".