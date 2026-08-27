SAMP/T NG для України: що відомо про нову європейську систему ППО та її можливості

Що таке SAMP/T і хто його виробляє

SAMP/T – наземний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для захисту важливих об'єктів і військ від повітряних загроз. Система використовує ракети сімейства Aster та має можливості протиракетної оборони.

Комплекс розробив франко-італійський консорціум Eurosam, до якого входять MBDA France, MBDA Italy та Thales. SAMP/T перебуває на озброєнні Франції та Італії.

Першу батарею SAMP/T Україна отримала у травні 2023 року. Про її прибуття до України повідомлялося 15 травня.

У червні 2023 року президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що SAMP/T вже розгорнутий в Україні та виконує бойові завдання. Україна вже має дві батареї SAMP/T, передані їй Італією та Францією.

Водночас SAMP/T NG, про який зараз йдеться у повідомленнях щодо нової допомоги, є наступним поколінням комплексу. Він отримав новий радар, пускові установки, систему управління та модернізовані ракети.

Які характеристики має SAMP/T NG

За даними офіційного сайту Eurosam, SAMP/T NG забезпечує 360-градусне прикриття та здатний виявляти повітряні цілі на дальності понад 350 км. Повітряні цілі комплекс може перехоплювати на дальності понад 150 км.

Eurosam також заявляє, що SAMP/T NG здатний виявляти та перехоплювати маневрові балістичні ракети дальністю понад 600 км.

До складу батареї SAMP/T NG входять багатофункціональний радар, командний модуль управління та до шести пускових установок. Кожна пускова може нести вісім ракет, тому одна батарея здатна мати до 48 готових до запуску ракет Aster.

Система є мобільною та може бути приведена в робочий стан менш ніж за 30 хвилин. Eurosam також вказує на можливість інтеграції SAMP/T NG до національних мереж протиповітряної оборони та сумісність із системами НАТО і коаліцій.

Важливо, що ці характеристики стосуються саме SAMP/T NG, а не першої версії SAMP/T, яку Україна отримала у 2023 році.

Фото: SAMP/T (Getty Images)

Що отримає Україна

За даними La Repubblica, новий італійський пакет допомоги передбачатиме передачу Україні чотирьох батарей SAMP/T NG, ракет-перехоплювачів Aster 30 та семи далекобійних радарів. Шість із них мають бути французького виробництва Thales, ще один – італійської Leonardo.

Україна має стати першою країною, яка отримає SAMP/T NG, заявляв президент Володимир Зеленський.

У липні про SAMP/T також говорили в Україні. Тоді заявлялося, що Франція та Італія планують передати частину ракет Aster 30 уже до жовтня. Крім того, країни дозволили ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні, яке має розпочатися до кінця 2026 року, йдеться у спільній декларації президентів України та Франції.

Франція також підтримує розробку українських антибалістичних ракет-перехоплювачів, зокрема проєкту FREYJA, та сприятиме промисловій співпраці українських і французьких компаній.

У спільній декларації президентів України та Франції за липень цього року також йшлося, що Україна має намір замовити чотири системи SAMP/T NG. Їхнє фінансування планують забезпечити за рахунок траншів Ukraine Support Loan на 2026 і 2027 роки.

На період виробництва нових комплексів Франція надасть Україні дві системи SAMP/T попереднього покоління, які після поставки SAMP/T NG мають повернутися французькій стороні.

SAMP/T NG поки не має такого бойового досвіду, як старіші SAMP/T. Водночас система створюється саме з урахуванням нових вимог до протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема необхідності протидіяти балістичним цілям.