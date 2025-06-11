Саморобна бомба та прощальна записка: нові деталі стрілянини у школі в Австрії

В Австрії після смертельного нападу у школі, внаслідок якого загинули десятеро людей, у стрільця в помешканні виявили саморобну вибухівку. Також він залишив прощальне послання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier .

Повідомляється, що у 21-річного стрільця, який відкрив вогонь у школі й убив десятьох людей, під час обшуку також виявили саморобний вибуховий пристрій. Бомба виявилася несправною, але сам факт її наявності посилив тривогу серед силовиків і громадськості.

Окрім цього, нападник залишив передсмертну записку, як в цифровому, так і паперовому вигляді. Адресована вона була його батькам. Ця записка спростовує припущення про якийсь загальний "маніфест" чи ідеологічну мотивацію злочину.

За даними видання, після стрілянини у школі правоохоронці отримали повідомлення про кількох осіб, які нібито погрожували вчинити подібні атаки в інших школах міста. У відповідь спецпризначенців одразу перевели в режим повної бойової готовності.

Що відомо про стрільця

21-річний нападник, колишній учень цього навчального закладу, приніс до школи пістолет і рушницю, відкрив вогонь, а потім застрелився у туалеті.

Відомо, що він мав офіційний дозвіл на володіння зброєю. Цей факт уже спровокував нову хвилю обговорень щодо посилення правил її обігу.

Мер австрійського міста Граца, в якому сталася трагедія, закликала повністю заборонити приватне зберігання вогнепальної зброї, а в МВС заявили, що готові переглянути чинне законодавство, якщо будуть виявлені прогалини.