Саморобна бомба та прощальна записка: нові деталі стрілянини у школі в Австрії
В Австрії після смертельного нападу у школі, внаслідок якого загинули десятеро людей, у стрільця в помешканні виявили саморобну вибухівку. Також він залишив прощальне послання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.
Повідомляється, що у 21-річного стрільця, який відкрив вогонь у школі й убив десятьох людей, під час обшуку також виявили саморобний вибуховий пристрій. Бомба виявилася несправною, але сам факт її наявності посилив тривогу серед силовиків і громадськості.
Окрім цього, нападник залишив передсмертну записку, як в цифровому, так і паперовому вигляді. Адресована вона була його батькам. Ця записка спростовує припущення про якийсь загальний "маніфест" чи ідеологічну мотивацію злочину.
За даними видання, після стрілянини у школі правоохоронці отримали повідомлення про кількох осіб, які нібито погрожували вчинити подібні атаки в інших школах міста. У відповідь спецпризначенців одразу перевели в режим повної бойової готовності.
Що відомо про стрільця
21-річний нападник, колишній учень цього навчального закладу, приніс до школи пістолет і рушницю, відкрив вогонь, а потім застрелився у туалеті.
Відомо, що він мав офіційний дозвіл на володіння зброєю. Цей факт уже спровокував нову хвилю обговорень щодо посилення правил її обігу.
Мер австрійського міста Граца, в якому сталася трагедія, закликала повністю заборонити приватне зберігання вогнепальної зброї, а в МВС заявили, що готові переглянути чинне законодавство, якщо будуть виявлені прогалини.
Нагадаємо, у вівторок вранці в австрійському місті Грац у школі на вулиці Драйєршютценгассе відкрили стрілянину. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна повідомляло, 4 лютого в місті Еребру на півдні Швеції, сталася кривава стрілянина в одній зі шкіл. Серед жертв - імовірний стрілець. За даними поліції, раніше він не мав проблем із законом і не привертав до себе уваги правоохоронців.
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