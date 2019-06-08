"Самопомич" представила кандидатов на выборы

Политическая партия "Самопомич" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, в список партии вошли мэр Львова Андрей Садовый, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, антикоррупционная активистка Александра Дрик, волонтер и депутат Харьковской ОГА Татьяна Бедняк, вице-спикер парламента Оксана Сыроид, ветеран АТО Виталий Федрин, лидер фракции "Самопомомич" в парламенте Олег Березюк, предприниматель Николай Кмить, депутат "Самопомичи" Татьяна Острикова, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий и проповедник Игорь Косован.

Также в списке есть нардеп Роман Семенуха, председатель Ассоциации фермеров Волыни Руслан Хомич, нардеп Олег Лаврик, гендиректор "Укрнафтагазенерго" Мария Яковлева, депутат Херсонской ОГА Андрей Дмитриев, юрист Вячеслав Кущинский, нардеп Любомир Зубач, глава фракции "Самопомич" в Днепровской горсовете Юрий Акуленко и нардеп Руслан Сидорович.

Кроме того, в список партии попал военный волонтер, координатор общественной организации "Наш батальон" Вячеслав Скичко.

Отметим, по последним обнародованным рейтингам, на внеочередных парламентских выборах партия "Самопомич" сможет набрать 1,1%, а это значит, что она не сможет пройти в Верховную раду следующего созыва. В предвыборном рейтинге партий "Самопомич" находится на 12-м месте.