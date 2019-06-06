Партия “Самопомич”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Партия “Самопомич” (facebook.com/samopomich.ua)

Соцопрос прогнозирует "Самопомочи" 1,1% голосов на предстоящих выборах в Раду

Рейтинги партии “Самопомич” на парламентских выборах 2019, история и деятельность, ключевые фигуры политсилы, какой результат показала партия на прошлых выборах - в материале РБК-Украина.

Рейтинг партии “Самопомич” на выборах в Верховную раду 2019: соцопрос 16-21 мая

Объединение “Самопомич” на предстоящих выборах готовы поддержать 1,1% опрошенных украинцев, которые точно пойдут на выборы и уже определились за кого будут голосовать. Из общего числа респондентов только 0,8% указали данную партию.

В предвыборном рейтинге партий “Самопомощь” находится на 12-м месте, а показатель симпатий избирателей, согласно соцопросу, не позволит политсиле преодолеть проходной барьер в парламент.

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Наибольшее количество сторонников Объединения “Самопомощь” на западе страны - 2% среди всех опрошенных; и 1% респондентов из центральных готовы отдать свой голос за данную партию.

Перед парламентскими выборами 2019, “Самопомощь” организовала голосование для составления “открытого” партийного списка кандидатов в депутаты. Голосование проходит во всех регионах Украины.

История партии

Политическая сила была официально зарегистрирована в 2013 году. Ее название созвучно с наименованием гражданского объединения “Самопомощь”, созданного в 2004 году Андреем Садовым (на тот момент депутат львовского горсовета).

Лидер партии с момента ее основания - львовский городской голова А. Садовый. Партийной идеологией является “христианская мораль и здравый смысл”.

Первыми выборами, в которых партия принимала участие, стали досрочные выборы в горсовет Киева в 2014 году. В первую пятерку избирательного списка “Самопомощи” вошли успешные предприниматели. По результатам голосования, партия заняла третье место и получила 5 мандатов в Киевсовете.

На выборах в Верховную раду в 2014 году "Самопомич" вошла в тройку лидеров и получила 33 места в парламенте.

В мае 2019 года состоялся партийный съезд на котором Андрея Садового переизбрали лидером "Самопомочи".

Андрей Садовый (фото: facebook.com/samopomich.ua)

В политический совет партии также вошли: председатель исполкома партии Олег Лаврик, народные депутаты Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, городской голова Скадовска Александр Яковлев и директор по коммуникациям Остап Процик.

Результат на парламентских выборах в 2014 году

В феврале 2014 года лидер партии Андрей Садовый сообщил, что его политсила будет принимать участие в парламентских выборах. По результатам голосования, “Самопомощь” набрала 10,97% голосов и получила 32 мандата в парламенте по партийным спискам. Также кандидат от “Самопомощи” Ирина Подоляк прошла в Верховную раду, выиграв в одномандатном округе №116 (Львовская область).

В Верховной раде VIII cозыва “Самопомощь” вошла в коалицию “Европейская Украина” вместе с БПП, ВО “Батькивщина”, “Народный фронт”, Радикальной партией. В 2016 году покинула коалицию и перешла в оппозицию.

В течение VIII созыва Верховной рады "Самопомич" активно принимала участие в разработке законопроектов, касающихся антикоррупционного законодательства, законов из сфер энергетики, информационных технологий, упрощения процедур связанных с ОСМД и др.