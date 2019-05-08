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"Самопоміч" залишають ще п'ять нардепів

Новини » Політика    08.05.2019 - 21:11
"Самопоміч" залишають ще п'ять нардепів
Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)

Вікторія Войцицька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник, Олександр Опанасенко вирішили вийти з партії

Народні депутати Вікторія Войцицька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник, Олександр Опанасенко вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомили в Facebook лідер партії Андрій Садовий.

Садовий заявив, що на зустрічі вони домовилися, що до кінця каденції депутати все ж залишаться у фракції "Самопоміч" у Верховній раді.

"Зустрілися з групою депутатів від "Самопмочи" - Оленою Сотник, Вікторією Войцицкой, Олександром Опанасенко, Іваном Мірошниченко. По скайпу приєднався Олександр Данченко. Колеги висловили бажання в подальшому перейти в статус позапартійних депутатів", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, депутати Верховної ради України Єгор Соболєв і Семен Семенченко, які були обрані в 2014 році у Верховну раду за списками об'єднання "Самопоміч", заявили про намір вийти з партії.

Соболєв вже підписав відповідну заяву, а Семенченко оголосив про намір зробити це найближчим часом. Відзначається також, що нардепи повідомили про відповідний намір своїм колегам під час засідання фракції. Слід підкреслити, що раніше лідер партії Андрій Садовий повідомляв про можливість виходу частини народних депутатів зі складу фракції.

Додамо, якби парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5% бар'єр мали б до дев'яти партій. Серед них і "Самопоміч" з показником 3,2%.

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