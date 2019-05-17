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"Самопомич" не будет вступать в новую коалицию

Новости » Политика    17.05.2019 - 16:18
"Самопомич" не будет вступать в новую коалицию
Фото: Оксана Сыроид (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такую позицию озвучила вице-спикер парламента Оксана Сыроид

Фракция "Самопомич" не будет объединяться в новую коалицию с другими фракциями Верховной рады Украины. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид в кулуарах парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Сыроид, фракция заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году.

"Самопомич" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот, они показали много своих неспособностей. "Самопомич" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила замглавы Рады.

Напомним, президент Владимир Зеленский сможет распустить парламент даже после формирования новой коалиции в Верховной раде, заявила представитель президента в парламенте, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Как писало РБК-Украина ранее, в команде Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции. Так, в команде назвали распад коалиции "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали".

Так, фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции.

Подчеркнем, в ходе утреннего пленарного заседания спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции. Глава парламента подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.

Зеленский может распустить Раду после формирования новой коалиции, - БПП Парубий объявил о прекращении существования коалиции
Новости Украины КоалицияВерховная РадаОксана Сыроид
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