"Самопомич" не будет вступать в новую коалицию

Фото: Оксана Сыроид (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такую позицию озвучила вице-спикер парламента Оксана Сыроид

Фракция "Самопомич" не будет объединяться в новую коалицию с другими фракциями Верховной рады Украины. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид в кулуарах парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Сыроид, фракция заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году.

"Самопомич" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот, они показали много своих неспособностей. "Самопомич" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила замглавы Рады.

Напомним, президент Владимир Зеленский сможет распустить парламент даже после формирования новой коалиции в Верховной раде, заявила представитель президента в парламенте, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Как писало РБК-Украина ранее, в команде Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции. Так, в команде назвали распад коалиции "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали".

Так, фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции.

Подчеркнем, в ходе утреннего пленарного заседания спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции. Глава парламента подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.