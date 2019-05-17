"Самопоміч" не вступатиме в нову коаліцію

Фото: Оксана Сироїд (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таку позицію озвучила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд

Фракція "Самопоміч" не буде об’єднуватися у нову коаліцію з іншими фракціями Верховної ради України. Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд у кулуарах парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сироїд, фракція заявила про своє ставлення до коаліції ще у 2016 році.

"Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще у 2016-му році. Ці люди краще не стали. Навпаки, вони показали багато своїх нездібностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявила замглави Ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зможе розпустити парламент навіть після формування нової коаліції у Верховній раді, заявила представник президента в парламенті, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко.

Як писало РБК-Україна раніше, в команді Зеленського прокоментували припинення існування коаліції. Так, у команді назвали розпад коаліції "черговим свідченням того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали".

Так, фракція партії "Народний фронт" 17 травня проголосувала за вихід з коаліції.

Підкреслимо, в ході ранкового пленарного засідання спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції. Глава парламенту підкреслив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція.