"Самопомич" в 1-м квартале потратила более 3 млн гривен на пропагандистскую деятельность

Новости Политика 03.08.2018 - 17:48
Иллюстративное фото (facebook.com samopomich.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com samopomich.ua)

"Самопомич" потратила больше всего средств на пропагандистскую деятельность среди партий Рады

НАПК обнародовало результаты финансовой отчетности политических партий за первый квартал этого года и проанализировало расходы парламентских партий на пропагандистскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, в ведомстве проанализировали отчеты и опубликовали информацию о размере расходов партий на пропагандистскую деятельность, то есть на информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность.

&quot;Самопомич&quot; в 1-м квартале потратила более 3 млн гривен на пропагандистскую деятельность

Больше всего средств потратила партия "Самопомич" - 3355 655,51 грн, из них 246 541,99 грн были использованы на размещение рекламы на телевидении.

На втором месте - "Блок Петра Порошенко" - 2901 463,95 грн, из них 123 855 грн потратили на размещение наружной политической рекламы.

На третьем - "Оппозиционный блок", который потратил 636 214,61 грн, из которых 297 512,76 грн -на издательскую деятельность.

Далее идет Радикальная партия Олега Ляшко с расходами в размере 548 347,57 грн, а за ней - "Батькивщина", расходы на пропагандистскую деятельность которой составили 122 168,19 грн.

Подчеркнем, что партия "Народный фронт" в своем отчете не указала расходы на пропагандистскую деятельность.

Напомним, в НАПК сообщили, что за первый квартал отчеты подала 271 партия, среди которых 189 партий, которые не вели финансовую деятельность в отчетном периоде, а отчеты 166 политических партий были представлены без нарушений.

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