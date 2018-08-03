"Самопомич" в 1-м квартале потратила более 3 млн гривен на пропагандистскую деятельность

"Самопомич" потратила больше всего средств на пропагандистскую деятельность среди партий Рады

НАПК обнародовало результаты финансовой отчетности политических партий за первый квартал этого года и проанализировало расходы парламентских партий на пропагандистскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, в ведомстве проанализировали отчеты и опубликовали информацию о размере расходов партий на пропагандистскую деятельность, то есть на информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность.

Больше всего средств потратила партия "Самопомич" - 3355 655,51 грн, из них 246 541,99 грн были использованы на размещение рекламы на телевидении.

На втором месте - "Блок Петра Порошенко" - 2901 463,95 грн, из них 123 855 грн потратили на размещение наружной политической рекламы.

На третьем - "Оппозиционный блок", который потратил 636 214,61 грн, из которых 297 512,76 грн -на издательскую деятельность.

Далее идет Радикальная партия Олега Ляшко с расходами в размере 548 347,57 грн, а за ней - "Батькивщина", расходы на пропагандистскую деятельность которой составили 122 168,19 грн.

Подчеркнем, что партия "Народный фронт" в своем отчете не указала расходы на пропагандистскую деятельность.

Напомним, в НАПК сообщили, что за первый квартал отчеты подала 271 партия, среди которых 189 партий, которые не вели финансовую деятельность в отчетном периоде, а отчеты 166 политических партий были представлены без нарушений.