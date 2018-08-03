НАПК обнародовало результаты финансовых отчетов партий за первый квартал

Больше всего спонсорских взносов получила "Батькивщина", а меньше всего - "Оппозиционный блок"

НАПК обнародовало результаты анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2018 года. Результаты опубликованы на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

За первый квартал отчеты подала 271 партия, среди которых 189 партий, которые не вели финансовую деятельность в отчетном периоде, а отчеты 166 политических партий были представлены без нарушений.

В то же время наиболее характерными среди зафиксированных агентством правонарушений являются:

представление отчета без сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера местных организаций;

представление отчета с нарушением срока, с нарушением порядка оформления;

несоответствие отчета в электронном виде отчету в бумажной форме;

осуществление взносов в поддержку партии физическими или юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг;

осуществление взносов в поддержку партии физическими или юридическими лицами, конечными бенефициарными собственниками (контролерам) которых являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, НАПК проанализировало размер взносов от физических и юридических лиц, полученных партиями на финансирование их уставной деятельности.

Из госбюджета больше всего получила средств парламентская партия "Народный фронт" - 33020075 грн, при этом взносы от физических и юридических лиц отсутствуют, а спонсорские взносы составили 113 033,91 грн. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получила 32546214 грн, 590 143 грн вкладов от физических лиц, 461 621 грн - от юрлиц и 153 211 грн взносов от спонсора.

Также указано, что "Объединение "Самопомич" получило 29207324 грн из госбюджета, 935704 грн вкладов от физических лиц, 113 503,14 грн - от юридических и 174 800 гривен спонсорских взносов.

"Оппозиционный блок" получил из госбюджета 14065605 грн, 720 816 грн вкладов от физических лиц, 813 910 грн взносов от юрлиц и 2400 гривен спонсорских взносов, что является самым низким показателем спонсорских взносов среди партий Верховной рады.

Радикальная партия Олега Ляшко получила 11106858 грн из госбюджета, 222 881,10 грн вкладов от физических лиц, 5653 грн - от юридических и 142 283 грн спонсорских взносов.

Меньше всего среди парламентских партий из госбюджета получило "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 8471724 грн, при этом наибольшую сумму взносов среди физлиц - 1414 372,76 грн и наибольшую сумму спонсорских взносов - 1587 383,29 грн.

Также НАПК проанализировало расходы парламентских и внепарламентских партий на аренду помещений, зарплату, прогандистскую деятельность.

Фото: таблицы

Напомним, ранее в НАПК напомнили, что политические партии до 9 августа должны подать в агентство финансовые отчеты за второй квартал этого года.