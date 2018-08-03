"Самопоміч" у 1-му кварталі витратила понад 3 млн гривен на пропагандистську діяльність

"Самопоміч" витратила найбільше коштів на пропагандистську діяльність серед партій Ради

НАЗК оприлюднило результати фінансової звітності політичних партій за перший квартал цього року та проаналізувало витрати парламентських партій на пропагандистську діяльність. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, у відомстві проаналізували звіти та опублікували інформацію щодо розміру витрат партій на пропагандистську діяльність, тобто на інформаційну, рекламну, видавничу та поліграфічну діяльність.

Найбільше коштів витратила партія "Самопоміч" - 3 355 655,51 грн, з них 246 541,99 грн були використані на розміщення реклами на телебаченні.

На другому місці - "Блок Петра Порошенка" - 2 901 463,95 грн, з них 123 855 грн витратили на розміщення зовнішньої політичної реклами.

На третьому - "Опозиційний блок", який витратив 636 214,61 грн, з яких 297 512,76 грн - на видавничу діяльність.

Далі йде Радикальна партія Олега Ляшка з витратами у розмірі 548 347,57 грн, а за нею - "Батьківщина", витрати на пропагандистську діяльність якої склали 122 168,19 грн.

Підкреслимо, що партія "Народний фронт" у своєму звіті не вказала витрати на пропагандистську діяльність.

Нагадаємо, у НАЗК повідомили, що за перший квартал звіти подала 271 партія, серед яких 189 партій, які не вели фінансову діяльність у звітному періоді, а звіти 166 політичних партій були представлені без порушень.