Что на самом деле россияне думают о Путине. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Первый эксклюзивный опрос: чего больше всего боятся россияне? Поддерживают ли они политику Путина по отношению к Украине?
Справится ли власть с наводнениями на Западной Украине?
Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Леодни Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019);
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
Елизавета Ясько, народный депутат, “Слуга народе”, глава украинской делегации в ПАСЕ;
Андрей Заблоцкий, глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины (2019 - травень 2020);
Василий Онутчак, мэр г. Яремче;
Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
Андрей Зубов, российский ученый-историк;
Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
Наталья Гуменюк, журналистка.
Они говорят, а решает народ.