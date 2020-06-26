Що насправді росіяни думають про Путіна. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Перше ексклюзивне опитування: чого найбільше бояться росіяни? Чи підтримують вони політику Путіна щодо України?
Чи впорається влада з повенями на Західнії Україні?
Чому РФ намагається приватизувати перемогу в Другій світовій війні?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Петро Порошенко, Президент України (2014-2019);
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);
Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”;
Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;
Єлизавета Ясько , народний депутат, “Слуга народу”, голова української делегації у ПАРЄ;
Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;
Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020);
Василь Онутчак, міський голова м. Яремче;
Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;
Андраій Зубов, російський вчений-історик;
Емануеліс Зунгеріс, член Сейму Литовської Республіки;
Наталія Гуменюк, журналістка.
Вони говорять, а вирішує народ.