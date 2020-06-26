Що насправді росіяни думають про Путіна. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Перше ексклюзивне опитування: чого найбільше бояться росіяни? Чи підтримують вони політику Путіна щодо України?

Чи впорається влада з повенями на Західнії Україні?

Чому РФ намагається приватизувати перемогу в Другій світовій війні?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Петро Порошенко, Президент України (2014-2019);

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”;

Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;

Єлизавета Ясько , народний депутат, “Слуга народу”, голова української делегації у ПАРЄ;

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020);

Василь Онутчак, міський голова м. Яремче;

Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;

Андраій Зубов, російський вчений-історик;

Емануеліс Зунгеріс, член Сейму Литовської Республіки;

Наталія Гуменюк, журналістка.

Вони говорять, а вирішує народ.