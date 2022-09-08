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Самолеты, вертолеты и 640 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 640 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской авиации. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51250 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 8 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 51250 (+640) человек ликвидировано;
  • танков - 2112 (+15);
  • боевых бронированных машин - 4557 (+37);
  • артиллерийских систем - 1226 (+32);
  • РСЗО - 305 (+5);
  • средства ПВО - 159 (+3);
  • самолетов - 239 (+2);
  • вертолетов - 210 (+2);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 884 (+4);
  • крылатые ракеты - 214 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24);
  • специальной техники - 110 (+й).

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.

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