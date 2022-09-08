Літаки, вертольоти і 640 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51250 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали:
Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму і відвоювали 400 квадратних кілометрів.
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