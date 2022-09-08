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Літаки, вертольоти і 640 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 640 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51250 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 51250 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків - 2112 (+15);
  • бойових броньованих машин - 4557 (+37);
  • артилерійських систем - 1226 (+32);
  • РСЗВ - 305 (+5);
  • засоби ППО - 159 (+3);
  • літаків - 239 (+2);
  • вертольотів - 210 (+2);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 884 (+4);
  • крилаті ракети - 214 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24);
  • спеціальної техніки - 110 (+й).

Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму і відвоювали 400 квадратних кілометрів.

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