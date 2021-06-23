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Самолеты США совершили боевой вылет с иностранного авианосца: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Американские военные самолеты впервые со времен Второй мировой войны совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца. Это произошло на этой неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Истребители F-35B поднялись в воздух с борта британского авианосца Queen Elizabeth.

Они нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке. В операции также были задействованы британские самолеты.

Телеканал приводит данные, согласно которым, военные самолеты США в последний раз поднимались в воздух с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда также речь шла о британском корабле - HMS Victorious.

Напомним, издание Washington Post писало, что нынешний главарь "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши активно сотрудничал с США, когда был узником иракской тюрьмы в 2008 году.

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