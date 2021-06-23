Літаки США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця: названо причину

Американські військові літаки вперше з часів Другої світової війни здійснили бойові вильоти, піднявшись в повітря з іноземного авіаносця. Це сталось цього тижня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство оборони Британії.
Винищувачі F-35B піднялися в повітря з борту британського авіаносця Queen Elizabeth.
Вони завдали ударів по позиціях бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на Близькому Сході. В операції також були задіяні британські літаки.
Телеканал наводить дані, згідно з якими, військові літаки США востаннє піднімалися в повітря з іноземного авіаносця в 1943 році. Тоді також йшлося про британський корабель - HMS Victorious.
Нагадаємо, видання Washington Post писало, що нинішній ватажок "Ісламської держави" Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курейші активно співпрацював із США, коли був в'язнем іракської в'язниці в 2008 році.