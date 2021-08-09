UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях

Автор: Мария Кучерявец

В Винницкую область прибыли два американских самолета МС-130. Они проведут совместные учения с украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами", - говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.

Так, в рамках учений, которые продлятся около месяца, военные двух государств будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов.

Кроме этого будут проведены тренировочные полеты для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе.

Фото: самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях (mil.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америкиучениясолдат ЗСУСамолет