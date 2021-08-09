"Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами", - говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.

Так, в рамках учений, которые продлятся около месяца, военные двух государств будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов.

Кроме этого будут проведены тренировочные полеты для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе.

Фото: самолеты США прибыли в Украину для участия в военных учениях (mil.gov.ua)