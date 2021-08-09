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Літаки США прибули в Україну для участі у військових навчаннях

Автор: Марія Кучерявець

У Вінницьку область прибули два американські літаки МС-130. Вони проведуть спільні навчання з українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Військовослужбовці 352-го крила сил спеціальних операцій прибули до України на двох військово-транспортних літаках МС-130 для проведення спільних навчань з українськими колегами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією силового відомства, основною метою заходу є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами країн-партнерів.

Так, у межах навчань, що триватимуть близько місяця, військові двох держав обмінюватимуться досвідом у питаннях тактичної евакуації, наданні першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантуванні особового складу та вантажів.

Крім цього будуть проведені тренувальні польоти задля поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 у повітрі.

Фото: літаки США прибули в Україну для участі у військових навчаннях (mil.gov.ua)

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