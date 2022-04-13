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Самолеты российских олигархов оказались заблокированными в аэропорту Дубая

Самолет Романа Абрамовича (Фото: v1images.com)
Автор: Константин Широкун

Российские олигархи пытались спасти свои самолеты от воздействия санкций ЕС и США, и спрятать их на время в Дубае. Но в связи с запретом страхования и обслуживания бортов российских контрагентов, самолеты не могут летать, и вынуждены простаивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Спутниковые снимки и данные радаров свидетельствуют, что в Дубае застряли самолеты Романа Абрамовича, Виктора Рашникова, Михаила Гуцериева, Аркадия Ротенберга и пр.

ОАЭ не закрывало небо для российских самолетов. Но введенный странами ЕС и США запрет на страховку и обслуживание российских самолетов фактически лишает их возможности подняться в небо. Большинство самолетов, принадлежащих россиянам, застрахованы и управляются европейскими компаниями.

По состоянию на 6 апреля в аэропортах Дубая припарковано 30 частных самолетов, которые ранее базировались в России. Стоит добавить, что один день парковки самолета в международном аэропорту Аль-Мактум в Дубае обходится в тысячу долларов.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ДубайСанкции против России