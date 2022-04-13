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Літаки російських олігархів виявилися заблокованими в аеропорту Дубая

Літак Романа Абрамовича (Фото: v1images.com)
Автор: Константин Широкун

Російські олігархи намагалися врятувати свої літаки від впливу санкцій ЄС і США, і заховати їх на час в Дубаї. Але у зв'язку із забороною Страхування та обслуговування бортів російських контрагентів, літаки не можуть літати, і змушені простоювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Супутникові знімки і дані радарів свідчать, що в Дубаї застрягли літаки Романа Абрамовича, Віктора Рашникова, Михайла Гуцерієва, Аркадія Ротенберга та ін.

ОАЕ не закривало небо для російських літаків. Але введена країнами ЄС і США заборона на страховку і обслуговування російських літаків фактично позбавляє їх можливості піднятися в небо. Більшість літаків, що належать росіянам, застраховані і управляються європейськими компаніями.

Станом на 6 квітня в аеропортах Дубая припарковано 30 приватних літаків, які раніше базувалися в Росії. Варто додати, що один день паркування літака в міжнародному аеропорту Аль-Мактум в Дубаї обходиться в тисячу доларів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ДубайСанкції проти Росії