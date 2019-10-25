Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы

Военные самолеты НАТО будут в приоритетном порядке обрабатываться диспетчерами при управлении воздушным трафиком над Европой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, авиадиспетчеры в Европе будут отдавать приоритет самолетам НАТО перед гражданскими рейсами.

"Чтобы наши силы находились в безопасности, мы должны быть в состоянии быстро перемещаться. Теперь мы сможем летать по всей Европе с приоритетной обработкой - это то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что самолеты союзников, поддерживающих миссии Альянса, получат позывные НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия, Словакия, Венгрия и Словения создали региональное командование специальных операций НАТО (R-SOCC). Командование R-SOCC получит функциональные возможности в январе 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что Украина предложила НАТО новый формат сотрудничества. При этом главными приоритетами для Министерства обороны Украины станут украинской армии на стандарты НАТО и военное образование.