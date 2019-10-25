ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы

Новости » В мире    25.10.2019 - 22:22
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Такое решение было принято в связи с необходимостью быстрого перемещения сил НАТО

Военные самолеты НАТО будут в приоритетном порядке обрабатываться диспетчерами при управлении воздушным трафиком над Европой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, авиадиспетчеры в Европе будут отдавать приоритет самолетам НАТО перед гражданскими рейсами.

"Чтобы наши силы находились в безопасности, мы должны быть в состоянии быстро перемещаться. Теперь мы сможем летать по всей Европе с приоритетной обработкой - это то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что самолеты союзников, поддерживающих миссии Альянса, получат позывные НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия, Словакия, Венгрия и Словения создали региональное командование специальных операций НАТО (R-SOCC). Командование R-SOCC получит функциональные возможности в январе 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что Украина предложила НАТО новый формат сотрудничества. При этом главными приоритетами для Министерства обороны Украины станут украинской армии на стандарты НАТО и военное образование.

Страны НАТО в Брюсселе раскритиковали военные действия Турции в Сирии Генсек НАТО назвал аннексию Крыма гибридной тактикой РФ
Новости Украины НАТОСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь