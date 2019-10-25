Літаки НАТО отримають пріоритет над цивільними рейсами в небі Європи

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Таке рішення було прийнято у зв'язку з необхідністю швидкого переміщення сил НАТО

Військові літаки НАТО будуть в пріоритетному порядку оброблятися диспетчерами при управлінні повітряним трафіком над Європою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

За його словами, авіадиспетчери в Європі будуть віддавати пріоритет літакам НАТО перед цивільними рейсами.

"Щоб наші сили перебували в безпеці, ми повинні бути в змозі швидко переміщатися. Тепер ми зможемо літати по всій Європі з пріоритетною обробкою - це те, що ми називаємо швидкої повітряної мобільністю", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що літаки союзників, що підтримують місії Альянсу, отримають позивні НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хорватія, Словаччина, Угорщина і Словенія створили регіональне командування спеціальних операцій НАТО (R-SOCC). Командування R-SOCC отримає функціональні можливості в січні 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що Україна запропонувала НАТО новий формат співпраці. При цьому головними пріоритетами для Міністерства оборони України стануть української армії на стандарти НАТО і військову освіту.