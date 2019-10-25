ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Літаки НАТО отримають пріоритет над цивільними рейсами в небі Європи

Новини » В світі    25.10.2019 - 22:22
Літаки НАТО отримають пріоритет над цивільними рейсами в небі Європи
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Таке рішення було прийнято у зв'язку з необхідністю швидкого переміщення сил НАТО

Військові літаки НАТО будуть в пріоритетному порядку оброблятися диспетчерами при управлінні повітряним трафіком над Європою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

За його словами, авіадиспетчери в Європі будуть віддавати пріоритет літакам НАТО перед цивільними рейсами.

"Щоб наші сили перебували в безпеці, ми повинні бути в змозі швидко переміщатися. Тепер ми зможемо літати по всій Європі з пріоритетною обробкою - це те, що ми називаємо швидкої повітряної мобільністю", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що літаки союзників, що підтримують місії Альянсу, отримають позивні НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хорватія, Словаччина, Угорщина і Словенія створили регіональне командування спеціальних операцій НАТО (R-SOCC). Командування R-SOCC отримає функціональні можливості в січні 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що Україна запропонувала НАТО новий формат співпраці. При цьому головними пріоритетами для Міністерства оборони України стануть української армії на стандарти НАТО і військову освіту.

Країни НАТО у Брюсселі розкритикували військові дії Туреччини у Сирії Генсек НАТО назвав анексію Криму гібридною тактикою РФ
Новини України НАТОЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся