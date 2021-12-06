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Самолеты, корабли и танки: военные в День ВСУ получили десятки единиц техники

Автор: Сергей Пышкин

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины, защитникам передали около сотни единиц вооружения и военной техники. Также отдельные полки были отмечены боевыми знаменами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В рамках торжеств по случаю 30-й годовщины ВСУ, защитникам Украины были переданы:

  • в Харькове были переданы сертификаты на бронированные автомобили "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4;
  • в селе Озерное Житомирской области были переданы сертификаты на самолеты Су-27, L-39, Ан-26 и вертолет Ми-8;
  • в Краматорске были переданы сертификаты на 34 бронированные автомобили "Козак-2М1";
  • в Киеве были переданы были переданы сертификаты на 13 автомобилей Hammer;
  • во Львове были переданы были переданы сертификаты на 15 автомобилей Hammer;
  • в Одессе были переданы сертификаты на катера "Айленд" и автомобили Hammer.

В то же время боевыми флагами были отмечены:

  • 38-й зенитный ракетный полк Сухопутных войск ВСУ;
  • 72-ый отдельный полк поддержки командования сил поддержки ВСУ;
  • 3-я отдельная бригада связи командования Войск связи и кибербезопасности ВСУ;
  • 31-ый отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ;
  • 57-ый отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ.
  • 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск;
  • 148-й отдельный гаубичный самоходный дивизион Десантно-штурмовых войск;
  • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами;
  • 194-й понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта;
  • 37-й отдельный полк связи;
  • 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта;
  • 145-ый отдельный ремонтно-восстановительный полк;
  • 8-ый учебный центр Государственной специальной службы транспорта;
  • 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта;
  • 143-ый объединенный учебно-тренировочный центр;
  • 223-ый зенитный ракетный полк.
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