Самолеты, корабли и танки: военные в День ВСУ получили десятки единиц техники
Фото: военные в День ВСУ получили десятки единиц техники (Getty Images)
По случаю Дня Вооруженных Сил Украины, защитникам передали около сотни единиц вооружения и военной техники. Также отдельные полки были отмечены боевыми знаменами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В рамках торжеств по случаю 30-й годовщины ВСУ, защитникам Украины были переданы:
- в Харькове были переданы сертификаты на бронированные автомобили "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4;
- в селе Озерное Житомирской области были переданы сертификаты на самолеты Су-27, L-39, Ан-26 и вертолет Ми-8;
- в Краматорске были переданы сертификаты на 34 бронированные автомобили "Козак-2М1";
- в Киеве были переданы были переданы сертификаты на 13 автомобилей Hammer;
- во Львове были переданы были переданы сертификаты на 15 автомобилей Hammer;
- в Одессе были переданы сертификаты на катера "Айленд" и автомобили Hammer.
В то же время боевыми флагами были отмечены:
- 38-й зенитный ракетный полк Сухопутных войск ВСУ;
- 72-ый отдельный полк поддержки командования сил поддержки ВСУ;
- 3-я отдельная бригада связи командования Войск связи и кибербезопасности ВСУ;
- 31-ый отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ;
- 57-ый отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ.
- 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск;
- 148-й отдельный гаубичный самоходный дивизион Десантно-штурмовых войск;
- 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами;
- 194-й понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта;
- 37-й отдельный полк связи;
- 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта;
- 145-ый отдельный ремонтно-восстановительный полк;
- 8-ый учебный центр Государственной специальной службы транспорта;
- 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта;
- 143-ый объединенный учебно-тренировочный центр;
- 223-ый зенитный ракетный полк.