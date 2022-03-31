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Самолеты, дроны и радары: назван список вооружения, которое Украина запросила у США

Штурмовик Су-25 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украина представила Конгрессу США список вооружения, которое она бы хотела получить в качестве военной помощи. Среди запрашиваемого оборудования – самолеты, дроны, радары и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украинские дипломаты передали список желаемого вооружения. Среди самых востребованных позиций - разведывательно-ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы с дронами, штурмовики Су-25, противокорабельные ракеты и пр.

В сообщении также присутствует запрос на лечение раненых военнослужащих и ремонт техники, в том числе мобильных военно-медицинских госпиталей. Кроме того, Украина у соседних государств просит содействия в ремонте бронетехники, а также запрашивает фрахтовку самолетов для транспортировки оружия.

В Пентагоне подчеркнули, что ознакомились со списком, полученным из Украины, и на данный момент изучают, какими позициями и в каком количестве они могут помочь воюющей стране.

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