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Літаки, дрони і радари: названо список озброєння, яке Україна запросила у США

Штурмовик Су-25 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Україна представила Конгресу США список озброєння, яке вона б хотіла отримати в якості військової допомоги. Серед запитуваного обладнання-літаки, дрони, радари та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Українські дипломати передали список бажаного озброєння. Серед найбільш потрібних позицій - розвідувально-ударні дрони, системи радіоелектронної боротьби з дронами, штурмовики Су-25, протикорабельні ракети та ін.

У повідомленні також присутній запит на лікування поранених військовослужбовців і ремонт техніки, в тому числі мобільних військово-медичних госпіталів. Крім того, Україна у сусідніх держав просить сприяння в ремонті бронетехніки, а також запитує фрахтування літаків для транспортування зброї.

У Пентагоні підкреслили, що ознайомилися зі списком, отриманим з України, і на цей час вивчають, якими позиціями та в якій кількості вони можуть допомогти Україні.

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