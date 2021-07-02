Самолет возле Гавайев аварийно сел на воду. Оба члена экипажа спасены

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, грузовой самолет совершил вынужденную посадку на воду после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя.

"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду. По предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование", - говорится в сообщении.