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В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737

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Гавайи, Пятница 02 июля 2021 16:56
В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737 Фото: В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вблизи Гавайских островов в океан упал грузовой Boeing 737. У него возникли проблемы с двигателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду у берегов Гонолулу после того, как у него возникли проблемы с двигателем.

"У Boeing 737 начались проблемы с двигателем после вылета из Гонолулу. Самолет пытался вернуться в аэропорт, однако пилотам пришлось посадить его на воду", - сообщили в эфире телеканала.

Других подробностей на данный момент нет.

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Соединенные Штаты Америки Boeing 737 Гавайи
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