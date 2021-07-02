В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737

Вблизи Гавайских островов в океан упал грузовой Boeing 737. У него возникли проблемы с двигателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду у берегов Гонолулу после того, как у него возникли проблемы с двигателем.

"У Boeing 737 начались проблемы с двигателем после вылета из Гонолулу. Самолет пытался вернуться в аэропорт, однако пилотам пришлось посадить его на воду", - сообщили в эфире телеканала.

Других подробностей на данный момент нет.