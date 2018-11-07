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Самолет ВМС США провел разведку у оккупированного Крыма

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 04:32
Фото: Boeing P-8 Poseidon (Wikipedia)
Фото: Boeing P-8 Poseidon (Wikipedia)

Boeing P-8A Poseidon во вторник пролетел в районе Керченского пролива и Крыма

Военный самолет Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon во вторник, 6 ноября, провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и аннексированного Россией Крымского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый портал PlaneRadar.

По данным портала, самолет с бортовым номером 168764 приблизился к береговой линии полуострова на расстояние 24,61 километра.

Отмечается, что данный самолет входит в состав десятой патрульной эскадрильи "Red Lancers" ВМС США.

Также, согласно данным PlaneRadar, ранее разведывательный полет в этом регионе выполнил еще один американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Самолет ВМС США провел разведку у оккупированного Крыма

Фото: линия полета самолетов-разведчиков (twitter.com/ua4wiy)

Напомним, в сентябре американский беспилотник RQ-4A Global Hawk провел разведку вдоль линии соприкосновения на Донбассе, взлетев с авиабазы ​​Сигонела на юге Италии.

В июле самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.

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