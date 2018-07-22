Самолет Британии провел разведку у берегов оккупированного Крыма

Raytheon Sentinel R1 21 июля провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края

Самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 вчера, 21 июля, провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Сообщается, что воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, которая находится на Кипре.

На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья оккупированного Крыма.

Фото (twitter.com/ua4wiy_)

Напомним, в мае беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку на границе Украины с Россией.