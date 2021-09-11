Самолет из Турции совершил вынужденную посадку в России
Пассажирский рейс Azur Air из Турции совершил вынужденную посадку в российском аэропорту. Посадка была аварийной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Самолет вылетел из турецкого курорта Анталия и направлялся во Владивосток, однако ему пришлось совершить безопасную аварийную посадку в сибирском городе Красноярске.
Рейс ZF268 авиакомпании Azur Air, самолет Boeing 767, запросил экстренную посадку над Красноярском из-за проблем с гидравликой.
Сообщений о каких-либо травмах пассажиров не поступало.
Изданию не удалось связаться с Azur Air для получения комментариев.
Напомним, что во Франции разбился самолет с туристами. Никто не выжил.
Ранее сообщалось, что в Грузии самолет с 180 пассажирами на борту совершил аварийную посадку. Он направлялся в Вену.