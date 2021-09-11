Самолет из Турции совершил вынужденную посадку в России

Пассажирский рейс Azur Air из Турции совершил вынужденную посадку в российском аэропорту. Посадка была аварийной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Самолет вылетел из турецкого курорта Анталия и направлялся во Владивосток, однако ему пришлось совершить безопасную аварийную посадку в сибирском городе Красноярске.

Рейс ZF268 авиакомпании Azur Air, самолет Boeing 767, запросил экстренную посадку над Красноярском из-за проблем с гидравликой.

Сообщений о каких-либо травмах пассажиров не поступало.