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Самолет из Турции совершил вынужденную посадку в России

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Россия, Суббота 11 сентября 2021 23:12
Самолет из Турции совершил вынужденную посадку в России Фото: Самолет из Турции совершил вынужденную посадку в России (facebook/airportboryspil)
Автор: Наталья Скороход

Пассажирский рейс Azur Air из Турции совершил вынужденную посадку в российском аэропорту. Посадка была аварийной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Самолет вылетел из турецкого курорта Анталия и направлялся во Владивосток, однако ему пришлось совершить безопасную аварийную посадку в сибирском городе Красноярске.

Рейс ZF268 авиакомпании Azur Air, самолет Boeing 767, запросил экстренную посадку над Красноярском из-за проблем с гидравликой.

Сообщений о каких-либо травмах пассажиров не поступало.

Изданию не удалось связаться с Azur Air для получения комментариев.

Напомним, что во Франции разбился самолет с туристами. Никто не выжил.

Ранее сообщалось, что в Грузии самолет с 180 пассажирами на борту совершил аварийную посадку. Он направлялся в Вену.

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