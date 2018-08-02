Самолет США проводит разведку у берегов оккупированного Крыма

Самолет осуществляет разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма и вдоль черноморского побережья РФ

Самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V сегодня, 2 августа, осуществляет разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Крыма и вдоль черноморского побережья России. Об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Сообщается, что самолет осуществляет разведывательный полет вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

Фото: маршрут полета (twitter.com/AircraftSpots)

Напомним, 21 июля самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края. Воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, которая находится на Кипре.