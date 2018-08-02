Самолет США проводит разведку у берегов оккупированного Крыма

Новости Происшествия 02.08.2018 - 11:30
Иллюстративное фото: (flickr com nickj1972)
Иллюстративное фото: (flickr com nickj1972)

Самолет осуществляет разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма и вдоль черноморского побережья РФ

Самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V сегодня, 2 августа, осуществляет разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Крыма и вдоль черноморского побережья России. Об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Сообщается, что самолет  осуществляет разведывательный полет вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

Самолет США проводит разведку у берегов оккупированного Крыма

Фото: маршрут полета (twitter.com/AircraftSpots)

Напомним, 21 июля самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края. Воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, которая находится на Кипре.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Крым,  разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС